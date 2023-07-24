İki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:51

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:17

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil'e bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan, gruplardan birinin yakını olduğu öğrenilen Serpil Temiz'e isabet etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Temiz'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serpil Temiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli olan Temiz'in cansız bedeni adli tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serpil Temiz'in ölümüne neden olan tabancayı ateşlediği belirlenen M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



