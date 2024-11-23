Samsun'da boş araziye düşen otomobil takla attı: Baba ile 2 oğlu yaralı
Samsun'da boş araziye düşüp, takla atan otomobilin sürücüsü Muhammet Ç. (39) ile 2 oğlu yaralandı.
Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında Muhammet Ç.’nin kontrolünü kaybettiği 06 DKN 556 plakalı otomobil, yol kenarındaki boş araziye düşüp, takla attı.
Kazada Muhammet Ç. ile oğulları F.Ç. (9) ve O.A.Ç. (7), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Samsun
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