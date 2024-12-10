Samsun’da büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 600 gram kokain, 100 gram metamfetamin...

Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 600 gram kokain ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 600 gram kokain, 100 gram metamfetamin...
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:39

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ve Atakum ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.A. (40), E.A.(35), A.D. (32), N.A. (30) ve H.P. (25) isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Yapılan aramalarda 600 gram kokain ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #Metamfetamin

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