Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti
Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, meclis üyeleri ile Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa etti. Topal, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde YRP’den Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür ile birlikte istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK
Başkan Topal yaptığı paylaşımda, “Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür’le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık.
Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!
- Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!