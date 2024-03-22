Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sinop’ta 32,22 gram marihuana maddesi ve 1.96 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:18
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 32.22 gr marihuana maddesi, 1.96 gr kokain maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


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