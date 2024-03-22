Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:18

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:23

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 32.22 gr marihuana maddesi, 1.96 gr kokain maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.