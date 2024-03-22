Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sinop’ta 32,22 gram marihuana maddesi ve 1.96 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 32.22 gr marihuana maddesi, 1.96 gr kokain maddesi ele geçirildi.
3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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