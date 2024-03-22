Tunceli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:33

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:44

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Tunceli merkezli Elazığ, Bingöl ve Erzincan illerinde eş zamanlı Narkoçelik-Munzur operasyonu düzenledi.

Operasyonda 3 kilo 116 gram esrar, 288 adet Lyrica marka reçeteye tabi sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 adet kama, 1 adet döner bıçağı, 7 adet cep telefonu, 4 adet USB bellek ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.