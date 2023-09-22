Samsun’da dehşet: Boynundan bıçaklandı!
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi boynundan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy İlyasköy Mahallesi’nde, bıçaklı saldırıya uğrayan S.A. boynundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı.
DURUMU AĞIR
S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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