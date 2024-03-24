Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolu Toybelen ışıklı kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Küçükenez idaresindeki 55 VE 026 otomobil önünde seyredip kavşakta biranda duran İlyas Topçaka yönetimindeki 34 BUC 58 pkakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Nilüfer Küçükenez ile yanında bulunan kızı 5 yaşındaki Deniz Küçükenez yaralandı.
Yaralı anne ve kızı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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