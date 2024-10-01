Samsun'da denizde kaybolan şahsın cesedi bulundu

Samsun’da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu.

Samsun'da denizde kaybolan şahsın cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:51

Bafra ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Koşu Limanı girişinde akşam saatlerinde Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman, balık tutmak için tekne ile denize açıldı. 

Geri dönen balıkçıların içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Koşu Limanı girişinde dalgalar nedeniyle alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı(35) ise batan tekne ile birlikte Karadeniz’in azgın sularında kayboldu.

Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Şahsın cansız bedeni, çalışmaların 3. gününde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknenin alabora olduğu yere 20 metre mesafede Fener Burnu’nda kayalara sıkışmış halde bulundu.


Etiketler: #alabora #Samsun

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