Samsun'da kayıkları alabora olan 2 balıkçıdan 1'i kayıp!

Samsun'un Bafra ilçesinde, avlanmak için açılan 2 balıkçının bulunduğu kayık alabora oldu, balıkçılardan biri denizde kayboldu.

Samsun'da kayıkları alabora olan 2 balıkçıdan 1'i kayıp!
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:23

Koşuköyü Mahallesi'nde, balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı (35) 5 metrelik kayık ile avlanmak için denize açıldı.

Dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora oldu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaştı, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler kara, deniz ve dronlar eşliğinde havadan arama kurtarma çalışması başlattı.

Cengiz Liman, tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Samsun

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