Zonguldak'ta denizde bulunan mayın imha edildi

Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:07

Güncelleme: 30.06.2024 - 15:09

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göktepe mevkisinde deniz kıyısından 60 metre açıkta ve 5 metre derinlikte şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının talimatıyla bir dizi önlem alındı.

Dün akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar mavi bayraklı Sevgi ve Barış Plajı, Merve Altı Plajı, mesire alanı, su parkı ve çevresi güvenlik sebebiyle kullanıma kapatıldı.

Bölgede denize girmek yasaklanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su parkı girişinden Merve Altı Plajı bitimine kadarki kısımda kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, sahil şeridinden uzaklaştırılan ilçe sakinlerine, denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

1 METRE ÇAPINDAKİ MAYIN KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ

Öte yandan kıyı şeridine yakın noktadaki cismin imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli sevk edildi.

SAS ekibinin yaptığı incelemelerde, cismin 1 metre çapında mayın olduğu belirlendi. Mayın, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü müdahaleyle imha edildi.

Çalışma süresince Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yaklaşık 40 dakika trafiğe kapatıldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla denize giriş yasağı kaldırılarak plaj ve mesire alanı ile su parkı kullanıma açıldı.