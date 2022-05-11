Samsun'da deri üzerine Aramice yazılmış İncil ele geçirildi
Samsun'da sanduka içinde, deri üzerine Aramice yazılmış İncil ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.E'nin (38) tarihi eser niteliğindeki objeleri satma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheliyi Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında aracında yakaladı.
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yapılan aramada, deri üzerine Aramice yazılmış 98 sayfalık İncil, kitaba ait metal sırtlık, kitabı koruma ve taşıma için kullanılan metal sanduka ve sandukaya ait metal kapak ele geçirildi.
Olayla ilgili Ö.E. gözaltına alındı.
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