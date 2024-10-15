Samsun’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:11

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 786 sentetik ecza, 62 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 23 gram sentetik kannabinoid, 5 adet extacy, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 36 adet tabanca fişeği ve 23 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #amfetamin #Samsun

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