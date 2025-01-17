Samsun'da eşiyle tartışan kişi kendini vurdu!
Bafra ilçesinde eşiyle tartışan 36 yaşındaki İbrahim G., silahla kendini vurarak ağır yaralandı. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesi'nde yaşayan İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı. Eşiyle tartışan şahıs, silahla göğsüne ateş etti.
Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Birinci parti şaşırttı!
- Gübresiz, susuz yetişiyor! 40 günde bir hasat yapılıyor
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş!