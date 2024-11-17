Tekirdağ'da intihar girişimi: Boynunda asılı iple ağaca çıktı!

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ipi boynuna asıp bir ağacın tepesine çıkan şahsı jandarma ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Tekirdağ'da intihar girişimi: Boynunda asılı iple ağaca çıktı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:05

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, ailevi sorunlar yaşayan İ.Ö. adlı şahıs, bunalıma girerek büyük bir ağacın tepesine çıktı.

Ağacın tepesindeki adamı fark edenler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Boynuna ip asan şahıs, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #intihar

İlgili Haberler

İzmir'de erkek vahşeti: Boşanmak üzere olduğu kadını katledip, intihar etti!

İzmir'de erkek vahşeti: Boşanmak üzere olduğu kadını katledip, intihar etti!
Elazığ’da dehşet: Muhabir olan kız arkadaşını silahla vurdu, intihar etti!

Elazığ’da dehşet: Muhabir olan kız arkadaşını silahla vurdu, intihar etti!
İranlı aktivist, rejimi protesto için intihar etti

İranlı aktivist, rejimi protesto için intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler