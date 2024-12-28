Marmaray'da intihar girişimi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:56

Güncelleme: 28.12.2024 - 15:58

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferlerin bu nedenle gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."