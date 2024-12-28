Marmaray'da intihar girişimi!
Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferlerin bu nedenle gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 28, 2024
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