Samsun’da feci kaza: 9 araç birbirine girdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

DHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 11:20
Samsun’da feci kaza: 9 araç birbirine girdi
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Samsun-Ordu yolunda Ordu yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Arkadan başka otomobilin de çarpmasıyla 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşım aksarken araçların yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra yol normale döndü.


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