Samsun’da feci kaza: 9 araç birbirine girdi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu yolunda Ordu yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarptı.
Arkadan başka otomobilin de çarpmasıyla 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle ulaşım aksarken araçların yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra yol normale döndü.
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