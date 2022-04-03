Samsun'da feci olay! Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

03 Nisan 2022 Pazar, 17:27

Samsun'da bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşen 72 yaşındaki yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesinin Üçköprü Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Hayri Ç., bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı. Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan Hayri Ç., yakınları tarafından ölümden kurtarıldı. Ağır yaralanan Hayri Ç., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayri Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR BAŞKA OLAY ESKİŞEHİR'DE YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanan benzer bir olay meydana geldi. 84 yaşındaki Hasan Cavaş da bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateşe düşmüştü. Hasan Cavaş, hayatını kaybetmişti.