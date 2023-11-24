'Elektrikli ısıtıcıdan' çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti
Rize’de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta Emine Kurtuluş (80) hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Taşköprü köyünde akşam saatlerinde 3 katlı müstakil evde elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi kaplarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
KURTARILAMADI
Ekiplerin incelemesinde evde yatalak hasta Emine Kurtuluş’un cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtuluş'un cenazesi, savcılık incelemesi sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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