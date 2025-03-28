Samsun'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Bafra'da düzenlenen yürüyüşe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşe katılan yurttaşlar, hükümeti protesto eden ve İmamoğlu’na destek veren sloganlar attı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bafra İlçe Başkanlığı, İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması sonrası yaşananlar üzerine İmamoğlu’na destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Bafra Anadolu Lisesi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve protesto dövizleriyle Gençlik Caddesi, Hükümet Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı Güven Sokak kavşağına kadar yürüdü. İmamoğlu’na destek yürüyüşüne katılanlar sık sık hükümeti protesto eden ve İmamoğlu’na destek veren sloganlar attı.
Çok sayıda yurttaş Güven Sokak kavşağında düzenlenen alanda toplandı. Konuşmalar için kurulan özel standa Samsun CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, eski CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun CHP ilçe başkanları, İYİ Parti’den ayrılan belediye başkan adayı Hamdi Yıldız, Zafer Partisi Bafra İlçe Başkanı İsmail Ünlü ve davetliler çıktı.
İlk konuşmayı Bafra İlçe Başkanı Av. Serkan Dönüm yaptı. Ardından İl Başkanı Özdağ, eski Milletvekili Hancıoğlu ve Hamdi Yıldız birer konuşma gerçekleştirdi.
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