Samsun’da iş cinayeti: İşçiler tonlarca borunun altında kaldı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:32

Güncelleme: 29.07.2023 - 12:01

Samsun'da bulunan Suluova Belediyesi’nin Ladik Köseoğlu Suluova içme suyu irsaliye hattı yenileme çalışmalarında iş cinayeti yaşandı.

Havza ilçesine bağlı Eymir Mahallesi Gelincik mevkisinde meydana gelen olayda, 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki çelik boruların traktörden kazı alanına indirilmesi sırasında 18 yaşındaki Mustafa Çakır ve 46 yaşındaki Selami Baş, kayan boruların altında kaldı.

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, Selami Baş ise ağır yaralandı. Önce Havza Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 çocuk babası Baş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.



