Tuzla'da iş cinayeti: Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Ali Tatlı hayatını kaybetti.
İstanbul Tuzla'da cuma günü öğle saatlerinde Gemiciler Sanayi Sitesi'nde işçi olarak çalışan Ali Tatlı'nın kullandığı forklift iddiaya göre, manevra yaptığı sırada devrildi.
Ali Tatlı devrilen forkliftten atlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayı gören Tatlı'nın iş arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Tatlı hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ali Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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