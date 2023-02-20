Samsun'da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:40

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:40

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Irak’ta olduğu dönemlerde öegütte faaliyet yürüttükleriyle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu 3 gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. İlkadım’da 3, Canik’te ise yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.