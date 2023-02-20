Samsun'da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Irak’ta olduğu dönemlerde öegütte faaliyet yürüttükleriyle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu 3 gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. İlkadım’da 3, Canik’te ise yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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