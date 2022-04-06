Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Öte yandan zanlılara ait dijital materyallere de el konuldu

AA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:21
Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 zanlı yakalandı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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