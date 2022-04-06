Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 zanlı yakalandı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Öte yandan zanlılara ait dijital materyallere de el konuldu
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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