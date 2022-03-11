İzmir merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu
Merdiven altı üretilip depolanan 34 bin 356 kaçak cinsel performans artırıcı ve zayıflatıcı hap, İzmir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonlar sırasında ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, merdiven altı yerlerde sağlıksız şekilde üretilip depolanan cinsel performans artırıcı ve zayıflatıcı hap imalat ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Kırıkkale, Manisa, Aydın ve Bursa'da 34 ev, 2 araç ve 1 kaçak ilaç imalathanesinde arama yapıldı.
Aramalarda, 34 bin 356 kaçak cinsel performans artırıcı ilaç, 3 bin 930 gram sildenafil (hammadde), 12 bin 455 kavanoz ve kapak, 375 litre etil alkol, 36 litre sahte içki, 500 litrelik 1 kazan, bir bölümü dolu 29 bin 400 makaron, 2 sigara dolum makinası, 5 kilogram kaçak tütün, 2 bin 169 sentetik ecza maddesi, 1 pompalı tüfek ve 18 kartuş ile 20 fişek ele geçirildi.
18 ŞÜPHELİDEN 8'İ SERBEST
Toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., A.A., Y.Ç., S.T., A.A. ve S.T. ev hapsi, M.T., S.K., Ö.E., M.K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca aynı suç dosyası kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığı bildirildi.
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