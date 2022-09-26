Samsun'da kadın cinayeti: Eşi tarafından öldürüldü

Samsun’un Alaçam ilçesinde M.D isimli erkek, eşi Havva Dursun'u öldürdü.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:22
Samsun'da kadın cinayeti: Eşi tarafından öldürüldü
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İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.D. (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında Habilli Mahallesi’ndeki ikametlerinde tartışma çıktı.

Alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun’u ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D. ise silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Samsun kadın cinayeti Alaçam

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