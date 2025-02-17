Samsun'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 4 saatte söndürüldü

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:20

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:22

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir kauçuk fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ettiği sırada aynı sanayideki başka bir bölgede bulunan oto yıkama dükkanında da yangın çıktı.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çevre ilçelerdeki ekiplerden de takviye istendi. Oto yıkamadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kauçuk fabrikasındaki yangın ise 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Her iki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.