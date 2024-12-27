Samsun'da kaybolan balıkçılardan birinin cansız bedeni bulundu!

Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cesedine ulaşıldı. Balıkçıların gece saatlerinde kıyıda gördüğü cansız bedenin, Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi.

Samsun'da kaybolan balıkçılardan birinin cansız bedeni bulundu!
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 08:32

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) bulmak için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasının ardından ara verildi.

Gece saatlerinde balıkçılar, Karabahçe Mahallesi mevkiinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine yetkililere haber verildi. Yapılan incelemede, cesedin kaybolan balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi.

Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" adlı balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulunmuştu.


Etiketler: #balıkçı #ceset #Samsun #sahil güvenlik

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