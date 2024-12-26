Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:23

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:23

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada; 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 1570 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı, 34 adet sentetik ecza ve 1 gram metamfetamin elde geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili M.A. (39) ve N.Ö. (27) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlere karşı tüm önlemleri alacağını duyurdu.