Samsun'da komşular arasında bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:40

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Şehit Altunışık Sokak'ta aralarında husumet bulunan komşular M.E.K. (25) ile E.K. (44) arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kavganın büyümesi üzerine E.K., oğlu M.E.K.'in yanına geldiğinde şüpheli E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Taraflar, birbirlerini bıçakla ve muşta ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba E.K. ile oğlu M.E.K. Bafra Devlet Hastanesi'ne, E.K. ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Başından yaralanan baba E.K., Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı kavganın yaşandığı yerde muştayı bahçede, bıçağı ise kaldırımın yanında buldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.