Denizli'de 'evlat' dehşeti: Babasını öldürdüğünü doktora gidip itiraf etti!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 08:36

Güncelleme: 11.03.2025 - 08:36

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden Efrahim G. (39) ile babası Halil G. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim G., babasını sopayla darbedip başına taşla vurdu.

Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden zanlı, doktorlara babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, evde Halil G.'nin cansız bedenini buldu. Halil G.'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdü. Ailenin hayvancılıkla uğraştığı, anne ve bir çocuğun olay esnasında evde olmadıkları öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.