Kan donduran olay: Eski eşinin dedesini bıçakla öldürdü!

Samsun'un Canik ilçesinde Emir Yarar (23) eski eşinin dedesi Sebahattin Coşar'ı (69) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Kan donduran olay: Eski eşinin dedesini bıçakla öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:41

Canik'te yaşayan Aysun K. (42) dün saat 20.30 sıralarında polise giderek babası Sebahattin Coşar'ın maaşını çekmek için evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirtip ihbarda bulundu.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Coşar'ın en son Emir Yarar ile görüldüğünü tespit etti. Yarar, anneannesinin evinde gözaltına alındı. Emir Yarar, sorgusunda Sebahattin Coşar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Suç aleti bıçağa da el konulurken, Coşar'ın cansız bedeni Yarar'ın babasının oturduğu evin bodrum katında bulundu. Boğazı kesilen Sebahattin Coşar'ın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Diğer yandan bugün adliyeye sevk edilen Emir Yarar'ın, 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 14 suç kaydı bulunduğu belirtildi.


Etiketler: #Samsun #dede #bıçak

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