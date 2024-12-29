Vücuduna damardan ilaç vererek intihar etti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vücuduna damardan yüksek dozda ilaç enjekte eden bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli anestezi teknikeri olduğu öğrenilen M.C.B., iddiaya göre evindeyken vücuduna damardan yüksek dozda ilaç verdi.
M.C.B.’nin hareketsiz kaldığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.C.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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