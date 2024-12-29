Vücuduna damardan ilaç vererek intihar etti

Yayınlanma: 29.12.2024 - 19:14

Güncelleme: 29.12.2024 - 19:14

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli anestezi teknikeri olduğu öğrenilen M.C.B., iddiaya göre evindeyken vücuduna damardan yüksek dozda ilaç verdi.

M.C.B.’nin hareketsiz kaldığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.C.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.