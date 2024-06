Cumhuriyet dikkat çekmişti: Bursa'da 'anız' yangını kampüse sıçradı, öğrenci yurtları boşaltıldı!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:14

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:14

Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde anızların yakıldığı alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hayvan çiftliklerinin de bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİ DEMİRTAŞ: YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına, karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 27 araçla müdahale ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı'na ait 1 helikopter de havadan müdahaleye başlarken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, "Şu anda jandarmamıza ait 1 helikopterle havadan müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye sevk ediliyor. Alevlerin kampüs içerisindeki binalara sıçramaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar" dedi.

BOZBEY: 150 PERSONEL VE 4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa’da, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürüyor.

Uludağ Üniversitesi kampüsüne giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnşallah kısa sürede bu yangını kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız. Gerçekten büyük bir alanda aslında; şu anda yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle gitgide yayılıyor. Tabii itfaiye ekiplerimiz, 16 itfaiye ekibi, 20 civarında tanker, arazöz, toplamda 40’a yakın araç şu anda alanda. Yine makinelerimiz, dozerler onlarda alanda. Ama bir taraftan da kozalak atmasından dolayı yangının ilerlediğini görüyoruz. Bu hepimizi üzüyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz şu anda. 150'ye yakın personel sahada, 4 tane helikopter, uçak ve helikopter sürekli olarak şu anda destek veriyorlar. Ama henüz daha önünün kesilmediğini görüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde, umut ediyoruz ki rüzgar da biraz yavaşlarsa önünü alacağız ve büyük bir olaydan kurtulmuş olacağız diye ümit ediyoruz” dedi.

'YANGININ ÇÖPLERİN YAKILMASI İLE BAŞLADIĞI İFADE EDİLİYOR'

Yangının anızların yakılmasıyla başladığına dikkat çeken Bozbey, "Tekrar özellikle rica ediyorum. Bugün 14.26 civarında bu yangın başlamış ve başladığı noktada da bir çöp atılımı, sonrasında çöpün yakılmasıyla başladığı ifade ediliyor. Araştırma yapılacak. Ama işte vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Her zaman da söylüyorum. En son mecliste de söyledim. Lütfen, lütfen doğayı sevelim, doğayı koruyalım. Onun için bu gibi alanlarda ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müdahale edelim. Ve üstelik de hiçbir yerde cam türü bir şey bırakmayalım. Bunlardan dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. Bilim insanları bunları açık açık söylüyorlar. Onun için tekrar geçmiş olsun. Takipçisiyiz. Şu anda alandayız zaten. An be an bilgileri de sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

‘KAMPÜS İÇERİSİNDEKİ HAYVANLAR SALINDI, ÖĞRENCİ YURTLARI BOŞALTILACAK’

Yangının çam ağaçlarının olduğu alanda sürdüğüne ve kozalakların etrafa sıçramasıyla yangının büyüdüğüne dikkat çeken Bozbey, kampüs içerisindeki hayvanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Bozbey, öğrenci yurtlarının da boşaltılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Çam bölgesinde şu anda ilerliyor. Ve üstelik de çok sık çamların olduğu bölgede ilerliyor. Arada meşe bölümleri de var. Ama onları da kozalaklarla geçiyor. Diğer çam bölümlerine aktarıldığını maalesef görerek üzülüyoruz. Veterinerliğin, özellikle atların, hayvanların olduğu bir alan vardı. Orada atların salınması sağlandı. Ama diğer hayvanlarla ilgili de salınması sağlandı ancak ne olduğunu şu anda kestirebilmek mümkün değil. Çünkü birdenbire yangın oraya aniden geldi. Ardından tabii yurtlar var. Yurtlarla ilgili de şu anda bir sorun var. Yurtların boşaltılması söz konusu. O talimatlar da verildi. Yurtlar şu anda boşaltılacak. Tedbirlerimizi alıyoruz. İnsana bir şey gelmesin diye şu anda çabamız o. Ama canlının hiçbirine bir şey gelmesin arzusundayız. Onun için de yangının bir an önce önünün kesilmesi için mücadele ediyoruz."

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Bursa'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçrayan anız yangınına karadan 150 personel, havadan da 4 helikopterle müdahale sürerken, bölgeye iş makineleri ile TOMA'lar da sevk edildi. Çam ve meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamazken, alevlere müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangını görüntüleyen gazeteciler, hızla ilerleyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİ YURTLARI BOŞALTILDI

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünün de içinde olduğu ormandaki yangın devam ediyor. Yangının binalara ulaşmaması için hem karadan hem de havadan müdahale sürerken, kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi. Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi. Kampüs içindeki başta atlar olmak üzere hayvanlar da tahliye edildi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemizin 29 Haziran tarihli baskısında Mert Öner imzalı yayımlanan haberde 'Anız' yangınlarına dikkat çekilmişti.

'Uzmanlar anız yangınlarıyla mücadelenin ilk adımının denetim olduğunu söyledi' başlıklı haberde uzmanlar yangınlar ile ilgili cezaların artırılmasına yönelik görüş bildirmişti.