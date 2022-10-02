Samsun'da Mahsa Amini eylemine polis müdahalesi: 13 gözaltı
Samsun Kadın Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis 13 kişiyi gözaltına aldı.
İran'da ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini için bugün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinde basın açıklamaları yapıldı.
Polis Ankara'da ve Samsun'daki açıklamaların yapılmasına engel oldu, çok sayıda kadını gözaltına aldı.
İran'daki gösterilere destek için Samsun Kadın Platformu tarafından çağrısı yapılan basın açıklaması için Atakum ilçesindeki bir AVM önünde toplanıldı.
Eyleme müdahale eden polis 13 kişiyi gözaltına aldı.
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