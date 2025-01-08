Samsun’da motosiklet kazası geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun’un Havza ilçesinde yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun’da motosiklet kazası geçiren genç hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:03

Edinilen bilgiye göre, dün gece Samsun-Havza karayolu Bekdiğin mevkisinde Mehmet Sefa Comart (21) yönetimindeki motosiklet devrildi.

Yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Comart’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cömert’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Etiketler: #Samsun #motosiklet #kaza

İlgili Haberler

İstanbul'da kundaklama şüphesi: Onlarca motosiklet hurdaya döndü

İstanbul'da kundaklama şüphesi: Onlarca motosiklet hurdaya döndü
Esenyurt’ta güpegündüz 'motosiklet' hırsızlığı: Anbean kameraya yansıdı

Esenyurt’ta güpegündüz 'motosiklet' hırsızlığı: Anbean kameraya yansıdı
Motosiklet kazasında yaralanmıştı: 24 yaşındaki Sıla'dan 1 hafta sonra acı haber

Motosiklet kazasında yaralanmıştı: 24 yaşındaki Sıla'dan 1 hafta sonra acı haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler