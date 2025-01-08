Samsun’da motosiklet kazası geçiren genç hayatını kaybetti
Samsun’un Havza ilçesinde yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Samsun-Havza karayolu Bekdiğin mevkisinde Mehmet Sefa Comart (21) yönetimindeki motosiklet devrildi.
Yola savrulan motosikletliye arkadan gelen araç çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Comart’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cömert’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #Samsun #motosiklet #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Tapu sahipleri dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!