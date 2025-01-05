Motosiklet kazasında yaralanmıştı: 24 yaşındaki Sıla'dan 1 hafta sonra acı haber
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullandığı motosikletin başka bir motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu (24), tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Feci kaza, 28 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydana geldi.
Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada Pehlivanoğlu ağır yaralandı. Sıla Pehlivanolğu, çağırılan ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pehlivanoğlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Sıla Pehlivanoğlu için Saray Avluları Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda kişi katıldı. A
rkadaşları, Sıla Pehlivanoğlu'nun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Sıla Pehlivanoğlu cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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