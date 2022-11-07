Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kadifekale Mahallesi'nde, 7 Kasım Pazartesi saat 14.00 sıralarında; rutin asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisleri, 30 Ağustos Parkı önünde şüphe üzerine otomobili durdurdu.
6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Otomobil ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobildeki Y.E. (33) ile A.C.S. (27), gözaltına alındı.
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