Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:18
Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Kadifekale Mahallesi'nde, 7 Kasım Pazartesi saat 14.00 sıralarında; rutin asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisleri, 30 Ağustos Parkı önünde şüphe üzerine otomobili durdurdu.

6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Otomobil ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki Y.E. (33) ile A.C.S. (27), gözaltına alındı.


Samsun silah otomobil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler