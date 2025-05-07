Samsun'da panik anları! Fabrikanın eski doğal gaz tesisinde patlama: 3 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt firmasına ait fabrikanın eski doğal gaz tesisinde yangın tüpünün patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Samsun'da panik anları! Fabrikanın eski doğal gaz tesisinde patlama: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:23

Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Vali Mehmet Erdoğan Cebeci Caddesi üzerinde bulunan Yeşilyurt firmasına ait eski doğal gaz santralinde saat 14.30 sıralarında meydana, fabrikaya ait eski doğal gaz santralinde söküm çalışması sırasında yangın söndürme tüpü patladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda söküm işinde çalışan işçilerden Hasan Odabaş, Hamza Mutuk ve Davut Kıllıoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun

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