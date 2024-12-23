Samsung'un Galaxy S25 Slim'i ne zaman tanıtılacak?
Yeni bir iddiaya göre Galaxy S25 Slim modeli 22 Ocak'ta tanıtılacak.
Samsung yeni nesil ince yapılı Galaxy S25 Slim modelini ocak ayında tanıtmayı planlıyor. Daha önceki bilgilere göre Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacak S25 ailesi, dört farklı modelden oluşacak. Samsung, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerine ek olarak Slim modelini de tanıtacak.
SAMSUNG GALAXY S25 MODELLERİNİ OCAK AYINDA TANITACAK
Yeni çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S25 serisinin üç üyesini şubat ayında satışa çıkartacakken, S25 Slim modeli daha sonraki aylarda satılacak.
Daha önceki bilgilere göre S25 Slim modeli Xiaomi 15 ve iPhone 16 Pro Max gibi modellere kıyasla daha ince ekran çerçevesine sahip olacak.
Etiketler: #Galaxy S25 Slim #Samsung Galaxy S25 Slim
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