Samsun'da refakatçi dehşeti... Acil serviste bıçakla saldırdı!
Atakum ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Nihat K., refakatçi olarak yanında bulunan Alihan E. tarafından yaşanan tartışmada sırasında bıçakla boynundan yaralandı. Nihat K.’ye hastane personeli müdahale ederken, saldırgan refakatçisi Alihan E. yakalanıp, gözaltına alındı.
Samsun’un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde saat 01.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.
İddiaya göre; rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanına gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Alihan E. üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.’yi boynundan yaraladı.
ZANLI GÖZALTINDA
Acil serviste panik ve korku yaşanırken, kanlar içerisinde kalan Nihat K. personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedavi altına alındı. Saldırgan Alihan E. ise, olay yerinde yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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