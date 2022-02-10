Siyasi partilerden Samsun'daki saldırıya karşı açıklama: Atatürk ortak değerimiz

10 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı il başkanları ve belediye başkanları Samsun’daki Onur Anıtı’na yapılan saldırıdan sonra ilk kez dün bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

CHP İl Başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AKP İl Başkanı Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamalarında Atatürk’ün ortak değerleri olduğunu söyledi. Onur Anıtı’na yapılan saldırı sonrası anıt çevresinde aydınlatma çalışması başlatıldı. Çok tartışılan MOBESE de aktif hale getirildi. Belediye alana güvenlik görevlendirmesi de yapacağını açıkladı.