İlk adım Samsun'da atılacak: Özgür Özel'den miting çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, "Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz" dedi.

İlk adım Samsun'da atılacak: Özgür Özel'den miting çağrısı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:46

CHP, Genel Başkan Özel'in katılımıyla yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilkinin gerçekleşeceği Samsun için CHP Genel Başkanı Özel'den çağrı geldi.

X hesabından açıklama yapan Özel, "Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz. Millet devletin gerçek sahibidir. Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Miting yarın (13 Nisan) saat 14'te Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

YOZGAT SIRADA

ANKA'nın aktardığı bilgiye göre, mitingler artarak devam edecek. Samsun'da yarın yapılacak mitingin ardından gelecek hafta sonu Yozgat'ta miting yapılması da CHP PM toplantısında değerlendirildi.


Etiketler: #Özgür Özel #Samsun #Miting

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