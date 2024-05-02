Samsun'da 'şüheli' ölüm: Otel odasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:39

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:39

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bugün saat 10.00 sıralarında bulunan bir otelde gizemli bir ölüm meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Samsun’a 240 bin TL alacağını tahsil etmeye gelen Aydın Özil (59), yeğeni İ.İ. ile birlikte 1 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30’da bir otele giriş yaptı.

İddiaya göre bu sabah saatlerinde, yeğeni ile ayrı odalarda kalan Aydın Özil’in odasından 1 el silah sesi duyuldu. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özil’in yatak üzerinde sırt üstü yattığını gören otel çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

Otele gelen sağlık ekipleri Özil’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenilen Özil’in sağ alın kısmında 1 adet mermi girişi olduğunu belirledi. Koltuk değnekleriyle yürüyen ve ortopedik engeli bulunan Özil’in kendini vurduğu değerlendiriliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile olay yerinden alınarak morga kaldırıldı.

Otel odasında tabanca ve 1 adet boş kovan bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.