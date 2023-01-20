Samsun'da tartıştığı garsonu silahla yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan garson hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:26
Samsun'da tartıştığı garsonu silahla yaraladı
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Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eğlence mekanına giden C.Ç., (45) burada garson olarak çalışan G.T. (20) ile tartıştı.

Mekandan çıktıktan bir süre sonra geri dönen C.Ç, tartışmaya devam ettiği G.T.'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.

G.T., sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan C.Ç., emniyete götürüldü.


Samsun Atakum garson

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