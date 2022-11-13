Arjantinli garsonlar en hızlıyı belirlemek için yarıştı

AA
13 Kasım 2022 Pazar, 09:40
<p>Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için ter döktü.</p>

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için ter döktü.

<p>Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.</p>

Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.

<p>Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.</p>

Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

<p>Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.</p>

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.

<p>Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.</p>

Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.

<p>Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.</p>

Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

<p>Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.</p>

Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.

Arjantin garson başarı yarış

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