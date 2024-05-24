Samsun’da torbacılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:10
Samsun’da torbacılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında önceden tespit edilen farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi, 11 adet fişek, 8 adet kartuş, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde ise 42 bin 143 adet sentetik ecza, 374, 68 gram kokain, 340 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ö.U (25), B.K(25), S.Ç (34), A.O (50) ve S.K (20) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.



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