Samsun’da usta öğreticiler destek bekliyor

Samsun'da Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği, geçici personel kabul edilen kadrosuz usta öğreticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur ve sözleşmeli personel sayılmaması nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Samsun’da usta öğreticiler destek bekliyor
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Onur Anıtı önünde yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezleri’nde ev kadınlarına yönelik mesleki kursları veren usta öğreticilerin mesai saatlerine kota getirilmesi eleştirildi.

Dernek başkanı Ayşegül Arslan Dama, “Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde, kursların tekrar açılması için gerekli adımları atması şart” dedi.


Etiketler: #mesai saatleri #usta öğretici #halk eğitim

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