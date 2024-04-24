Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine bu sabah saat 06.00’da operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda yorganların arasına ve çantalara gizlenmiş, 477,33 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 sentetik hap, 25,99 gram sentetik kannabionid, 12,55 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 229 bin 300 lira, 3 tüfek, 59 tüfek kartuşu ve 111 tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ç. (30), S.Ç. (38), R.K. (27), A.K. (28), E.Ö. (28), E.K. (33), E.U. (34), H.U. (28), E.U. (24) ve H.S. (28) gözaltına alındı.
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