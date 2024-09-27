Samsun'da 'uyuşturucudan' aranan hükümlü çift yakalandı
Samsun’un Canik ilçesinde ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin (32) ve Nadide Elif Dede (29) çifti, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan aranan, 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin Dede ile aynı suçtan 12,5 yıl hapis cezası bulunan eşi Nadide Elif Dede’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Firari hükümlü çiftin, Canik ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlendi.
Polis ekipleri bugün 05.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Çetin Dede ve Nadide Elif Dede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme